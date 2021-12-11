10 binlerce sağlıkçı işi bıraktı

Kamuda çalışan yaklaşık 10 bin sağlıkçı “koşulları” nedeniyle istifa etti, bir kısmı da emekli oldu. Kamu hastanelerinde hastalar randevu alamıyor.

Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ergün Demir, “Sağlık Bakanı, vatandaşların muayene için MHRS sistemi üzerinden randevu alamamalarının en önemli sebebinin kışkırtılmış sağlık sistemi ile hekim emeğinin değersizleştirilmesine bağlı hekim istifaları veya kamudan emekli olanların sayılarının 10 bine yaklaşmış olduğunu çok iyi bilmektedir. Bakan, sorunu çözmek yerine daha karmaşık hale getirilmesine katkı vermektedir” dediler. Cumhuriyet’te yer alan habere göre Demir ve Kılıç, özetle şunları kaydettiler: “Vatandaşın randevu alamamasının en önemli nedeni, salgının birinci yılında kamu hastanelerinin neredeyse tamamının pandemi hastanesi ilân edilmesi ve zorunlu olmayan vak’aların ertelenmesi. Hekim emeğinin değersizleştirilmesi, kötü çalışma şartları, muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesi vs. sonucu istifa veya emeklilik yoluyla kamu hastanelerinden ayrılan hekim sayısının son iki yılda 10 binlere yaklaştı. Haber Merkezi

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