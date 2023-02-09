10 büyükşehire “kardeş” yapalım

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Türkiye’nin tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadığına dikkat çekerek, yaraların ancak dayanışma ile sarılabileceğine vurguladı ve şunları söyledi: “10 büyükşehir, depremde zarar gören 10 ilimizi, ‘kardeş şehir’ kararı alıp elden geldiğince sahiplenmeli.

Kendi illerinin hizmeti yanı sıra afetten zarar gören kardeş illerden ellerini çekmeden, barınma, sağlık, gıda, inşai faaliyet gibi çeşitli destekleri elden geldiğince sürdürülebilir olmalıdır. Ayrıca dayanışmanın hazzı, milletçe birlikteliğimize katkı sağlayacaktır” dedi. Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzonluların, “Evimiz evinizdir.” diyerek tüm depremzedelere imkanlarını ve gönüllerini açtığını söyledi. Ankara - Adnan Solmaz

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