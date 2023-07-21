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10 günde 203 orman yangını meydana geldi

21 Temmuz 2023, Cuma 12:44
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 günde, 40 ilde 203 orman yangını çıktığını belirterek, "Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına yönelik suçlar ve cezalarına ilişkin bilgi verdi.

Son günlerde çıkan yangınlara dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son 10 günde, 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi. Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor. Bu suça sebep olmayalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım."

Bakan Yumaklı'nın mesajında yer alan infografikte, orman yangını suçları ve cezaları da şöyle sıralandı:

- Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçuna, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis verilebiliyor.

- Kasten orman yakmak suçundan ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanabiliyor.

- Devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde ormanları yakma suçuna, müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası verilebiliyor.

- Ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak, ormana 4 kilometre mesafede ve Orman Kanunu'nun 31-32. maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanabiliyor.

Ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanıyor.

AA

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