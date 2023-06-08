10 kişiden 1’i vize alabiliyor

İş insanları, sanatçılar, turist vizesine başvuranlar ya da sağlık ve eğitim gerekçeleriyle seyahat planlayan pek çok Schengen vizesi almakta yaşadığını paylaşıyor.

Tur şirketleri ve turizm acenteleri, yüksek ret oranları ve aylar sonrayı bulan randevular sebebiyle Türkiye’de daha önce hiç yaşanmamış bir vize krizi yaşandığını savunuyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, sektör temsilcileri Schengen vizesi için hem yeterli sayıda vize randevusu verilmediğini hem de başvurulardaki ret oranı çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, vize randevu kotalarının 5’te 1’e düşürüldüğünü ve kişilerin randevu alabilmek için 3-4 ay beklemek zorunda kaldığını söylüyor. Bağlıkaya, 2022 öncesinde Schengen vizesi ret oranının %10-12 seviyesinde olduğunu, 2022’de %15’in üzerine çıktığını, 2023’te ise %50’ye yükseldiğini belirtirken, “Hem kapasiteyi 5’te 1’e düşürüp, hem onların da yarısını reddettiğiniz zaman aslında siz vize oranını 10’da 1’e düşürmüş oluyorsunuz” diyor. Haber Merkezi

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