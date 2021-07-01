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1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

10 maddede yeni dönem

01 Temmuz 2021, Perşembe
Kademeli normalleşme sonrası yeni dönem bugün başlıyor. İşte Türkiye’nin normal hayata dönüşünde merak edilen soruların cevapları...

İçişleri Bakanlığı’nın 27 Haziran’da yayınladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek tedbirlerle sona ermesi kamuoyuna açıklandı.

İşte normal hayata dönüşün üçüncü etabına yönelik merak edilen 10 madde...

1 - Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat sınırlaması devam edecek mi? Pazartesi-Cumartesi günleri saat 22.00’dan sabah 05.00’a kadar olan ve Pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek.

2 - İş yerleri hangi saatlerde çalışacak?

Bütün iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

 3 - Eğlence mekânları, sinema salonları, kapalı yüzme havuzları açılacak mı?

Açık yüzme havuzları 1 Haziran’daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak.

4 - Restoran, lokanta, kafe gibi yerlere girişte HES kodu sorulacak mı, oturma düzeni nasıl olacak?

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen “ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma” tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.

5 - Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi, nargile kafeler açık olacak mı? Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kâğıt oyunları oynanabilecek. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak.

6 - Konserler ve festivaller düzenlenebilecek mi?

Konser, festival, gençlik kampı gibi faaliyetler, kişi başına asgarî açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. 

7- Toplu ulaşım araçlarında kapasite sınırlandırılacak mı, ayakta yolcu alınacak mı?

1 Temmuz’dan itibaren şehir içi veya şehirler arası bütün toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk ka-pasite sınırlandırmalarına son verilecek.

8- Kamu kurumları hangi saatlerde hizmet verecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdirilecek ve normal mesai düzenine geri dönülecek. 

9- Nikâh ve düğün törenlerinde hangi kurallar geçerli olacak?

Nikâh ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgarî 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Sünnet, nişan ve kına gibi faaliyetler de 1 Temmuz’dan sonra yapılabilecek.

10- Piknik alanlarında hangi tedbirler uygulanacak, mangal yakılabilecek mi?

Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Mangal yakılabilecek.

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