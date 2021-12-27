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28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

'10 milyon kişi sağlık hizmetinden yararlanamayacak'

27 Aralık 2021, Pazartesi 23:25
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve BAĞ-KUR prim borcu olan milyonlarca yurttaş eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak’tan itibaren kamu sağlık hizmetinden yararlanamayacak.

GSS kapsamında olup prim borcunu zamanında ödeyemeyen işsizlerin, okulunu bitirip iş bulamayan gençlerin, işyerini kapatmak zorunda kalan esnafın, çiftçinin ve ev hizmetlerinde çalışan kadınların yeni yılda Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün olmayacak.

Dr. Demir ve Kılıç, “Sağlık hakkı bütün vatandaşlar için en temel insan hakkıdır ve bu hak ücretsiz olmalı” dedi. BirGün’ün haberine göre Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Salgın devam ederken yüzlerce işyeri kapandı ve binlerce işçi işten çıkarıldı. Böylece de prim ödeyemeyenlerin sayısı da giderek arttı. Vatandaşın ocağında ‘aş yerine yoksulluk’ kaynarken Bakan primini ödeyemeyen vatandaşa borcunu borçla kapatmayı ya da yoksulluk ve muhtaçlık testine girmeyi önermektedir” ifadelerini kullandı.

GSS prim borcu olan toplam kişi sayısı konusunda kurumsal bir veri veya Bakan’ın bir açıklaması bulunmuyor. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratlarının iktidar medyasında açıkladığı sayının 10 milyon kişi olduğu biliniyor.

Haber Merkezi

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