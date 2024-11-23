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23 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

10 partiden kayyım teklifi

23 Kasım 2024, Cumartesi
TBMM’de grubu bulunan CHP, DEM, İYİ Parti ve Gelecek-Saadet ile DEVA Partisi kayyım düzenlemesinin kaldırılması için ayrı ayrı kanun teklifi verdi.

CHP Grubu’nun teklifini, Meclis’te grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti imza vererek destekledi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamentoda bulunan 10 siyasal partinin kayyım düzenlemesinin kaldırılması yönünde verdiği teklifin demokrasi açısından önemli olduğunu vurguladı. Teklifin gerekçesinde “Kayyım uygulamaları; salt bir kanun hükmüne dayanarak tesis edilen idarî işlemlerin hukuka uygunluğuna indirgenebilecek teknik bir mesele değildir. Bu kayyım uygulamaları, belediyeler üzerinde sıkı bir idari vesayet kurmak suretiyle; Türkiye’de demokratik bir toplumun inşasını baltalayan, toplumsal uzlaşının önüne geçen, seçmen iradesini yok sayan siyasî eylemlerdir” ifadelerine yer verildi.

AA

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