10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 8 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin vefat ettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

10 ilde toplam can kaybı 5 bin 894'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin vefat ettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Afet bölgesine lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde toplam 312 deprem meydana geldiği belirtildi.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor

Göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri aralıksız çalışıyor.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.

TSK'nın "hava yardım koridoru" gece boyunca çalıştı

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.

"Uçan kaleler" de deprem bölgesinde

MSB, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin de arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

TSK, bölgeye personel ve yardım malzemesi nakli için aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin olduğu genel maksat helikopterleri de sevk ediyor.

"Arama-kurtarma faaliyetlerinde 60 bin 217 personel görev yapıyor"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla 10 gemi ile 100 uçak ve helikopterin görev yaptığını dile getiren Tatar, bugünkü arama-kurtarma faaliyetlerinde 60 bin 217 personelin görev yaptığını ifade etti.

Tatar, deprem bölgesine yardım yapılmasına ilişkin yoğun talep geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten Türk milletine yakışır bir davranıştır. Bu tür zor anlarda gerçekten çok büyük bir dayanışma içerisinde oluyoruz. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Her kişi ya da kurumlar bu tür faaliyetlerini yapabilirler, yardım toplayabilirler ama bunların hepsinin bir AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerekiyor. Çünkü bu yardımların sağlık şekilde ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için AFAD'ın koordinasyonuna ihtiyaç var.

"435 artçı sarsıntı meydana gelmiştir"

Bilgi kirliliğine itibar edilmemesini isteyen Tatar, devletin resmi kurumları ve AFAD dışında yapılan bilgilendirmelerin resmiyet taşımadığına dikkati çekti.

Vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması için çağrıda bulunan Tatar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar baktığımızda 435 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Bunlar bizim ölçüp değerlendirdiğimiz artçı sarsıntılardır. Bu tabii her geçen dakika ve gün artıyor. Bu artçılar, sarsıntılar tabii bu kadar büyük depremlerden sonra çok uzun bir süre devam edecektir. Bu artçı sarsıntılar yine yer yer 5 ve üzeri büyüklüklerde olabilecektir. O nedenle bu tür artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Yine yorulmuş binalar da benzer şekilde yıkıma sebebiyet verebilir. Bu nedenler vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmasını rica ediyoruz.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 54 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuş olup söz konusu hava araçlarıyla toplam 154 sorti yapıldı."

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisinin İskenderun İsdemir Limanı'na intikal ettiği ve yaralıları gemiye kabule başladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da diğer ülkelerden 3294 arama kurtarma personeli geldiğini, 70'in üzerinde ülke talepte bulunduğunu ve 14'ünün fiilen sahada olduğunu belirterek, MEB ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını bildirdi.

Yaralı vatandaşların tedavileri sürüyor

Yaralanarak İstanbul'a getirilen 53 vatandaşın tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.

Bölgeye destek ve yardım seferberliği

Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar da devam ediyor.

Vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.

Depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 1602'ye yükseldi

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1602'ye, yaralananların sayısı 3 bin 649'a çıktı.