100 bin konut hasarlı

Deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma mücadelesi devam ederken sokakta ya da toplanma alanlarında yaşayan vatandaşların evlerine dönmeleri için de çalışmalar sürüyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, depremden etkilenen 10 ildeki hasar tespit çalışmalarının yüzde 35’inin tamamlandığını belirterek şu ana kadar 100 bin konutun oturulamaz durumda olduğunu ifade etti.

Toplamda 6 bin personel ile tüm illerde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Aslan, “Bu zamana kadar 10 ilde 132 bin 898 bina incelendi. Bu binalarda, 761 bin 104 bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemeler içerisinde bina bazlı olarak 7 bin 584 adeti yıkık ya da acil yıktırılması gereken yapılar var. 12 bin 617 adet yapı da ağır hasarlı yani oturulamaz kullanılamaz durumda olan yapı olarak tespit edildi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı da 100 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yani 100 bin bağımsız bölümde oturulması mümkün değil gibi gözüküyor’’ diye konuştu.

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