100 bin mahkûmun izin süresi uzayabilir

AKP, 31 Mayıs’ta sona erecek olan izinlerin yeniden uzatılması taleplerini gündemine aldı.

Türkiye’de yer alan habere göre, AKP’nin Grup Yönetim Kurulunun son toplantısında, Covid-19 izinlerinin uzatılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Grup Yönetim Kurulunun bazı üyeleri “2 yıldır dışarıda olanlar, yeni bir hayata başladı. İşe başladılar veya iş kurdular. Bunları yeniden cezaevine göndermek doğru olmaz. Cezaevleri zaten kapasitelerini aştı. İzinlerin uzatılması daha doğru olur” görüşünü dile getirdi. İzinlerin uzatılmasına karar verilirse, 31 Mayıs’a kadar adım atılacak. Salgın şartları sebebiyle 100 binden fazla hükümlü bu imkândan yararlanarak, kalan cezalarını dışarıda geçiriyordu. Haber Merkezi

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