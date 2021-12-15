100’e yakın doktor daha istifa etti

Manisa Şehir Hastanesi başta olmak üzere hastanelerde görev yapan 100’e yakın doktor istifa etti.

Hastanelerde doktor bulamayan hastalar, özele gitmek zorunda ve yaklaşık 500 TL ücret ödemeye mahkûm. Manisa Tabip Odası Başkanı Psikiyatri uzmanı Şahut Duran, “Doktorlar artık birer birer istifa ediyor. Hastalar mağdur âcilen önlem alınmalı” diyerek çağrı yaptı. Pandemiyle birlikte yükü artan ve ağır çalışma koşulları altında mücadele veren sağlık çalışanları arasında istifalar sürüyor. Cumhuriyet’in haberine göre 1.5 yıl içerisinde Manisa’da 15’i psikiyatr olmak üzere 100’e yakın doktor istifa etti. Doktorların istifası sonrası Manisa Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Hastaneleri’nde hekim sıkıntısı yaşandı. Devlet hastanelerinde doktor bulamayan hastalar bu kez özel hastanelere yönlendirildi. Muayene ücreti 500 TL’ye kadar çıkan ücretler ise yurttaşı zor durumda bıraktı. Haber Merkezi

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