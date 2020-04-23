100 yıl sonra böyle mi olmalıydık?

TBMM’NİN 100. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ, TEK ADAM REJİMİYLE MECLİSİN İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİĞİ, DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ İLKELERİNDEN UZAKLAŞILAN BİR ORTAMDA İDRAK EDİYORUZ.

Birinci Meclis demokratik ve çoğulcuydu

23 NİSAN1920’de toplanan Birinci Meclis çoğulcu ve demokratik yapısıyla Millî Mücadeleyi zaferle sonuçlandırmış ve Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atmıştı. Ancak daha sonra yapılan tasfiye operasyonlarıyla cumhuriyet adı altında bir tek parti ve tek adam-şeflik rejimi tarafından teslim alınmıştı.

Yasama-yürütme-yargı tek adama bağlandı

100 YIL sonraki tabloda ise Türkiye 1930’lu yıllardaki örnekler referans gösterilerek uygulamaya konulan; yasama-yürütme ve yargının büyük ölçüde tek adam sistemine bağlandığı; evrensel hukuk ve demokrasi prensiplerinden ciddi sapmalara yol açan; temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir rejimle yönetiliyor.