103 bin lira yetim aylığı borcu silindi

SGK ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle bir kişiye çıkarılan 103 bin lira yetim aylığı borcunun silinmesi sağlandı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), “dostane çözüm yolu” kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle bir kişiye çıkarılan 103 bin lira yetim aylığı borcunun silinmesi sağlandı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, lisansüstü öğrenim gören bir kişi, KDK’ye başvurarak, babasının vefatı nedeniyle 2014’ten 2022’ye kadar yetim aylığı aldığını, mavi kartlı olmasına rağmen aylığının 2022’de Türk vatandaşlığından çıkması gerekçe gösterilerek kesildiğini belirtti. Başvurucu, Şubat 2018’den Haziran 2022’ye kadar tarafına fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 103 bin liralık borç çıkarıldığını, borca itiraz ettiğini ancak cevap alamadığını savundu. KDK’nin görüşmeleri sonucunda 103 bin liralık borç iptal edildi, yetim aylığının tekrar bağlanması ve ödenmemiş yetim aylıklarının başvurucuya ödenmesi sağlandı. AA

Okunma Sayısı: 311

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.