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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

1071 imzada fire

30 Temmuz 2019, Salı 17:00
Barış akademisyenleri hakkındaki yargılamalar için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi kararına karşı önceki gün yayınlanan 1071 imzalı bildiri fire vererek 1068’e düştü.

Barış akademisyenleri hakkındaki yargılamalar için hak ihlâli kararı veren Anayasa Mahkemesi kararına karşı önceki gün 1071 imzalı bildiri yayınlandı. Ancak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Mehmet Şerif Eskin ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Prof. Ercan Eyüboğlu, imzalarının haberleri olmadan kullanıldığını duyurdu. 1 kişinin de imzasının ikişer kez kullanıldığı ortaya çıktı. İmza sayısı böylece 1068’e düştü.

Gazeteduvadr’ın haberine göre, barış bildirisine imza attıkları için KHK’lerle ihraç edilen ve haklarında dâvâ açılan akademisyenler hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına karşı az sayıda üniversite karşı kampanya başlattı. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), barış bildirisi akademisyenlerine yönelik hak ihlali kararına karşı çıkan 1071 akademisyen imzasıyla dün bir bildiri yayınlandı. Bildiride, gazetecileri fişleyen raporuyla tepki çeken SETA’dan da 15 isim yer aldı.

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Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı eğitim kurumları olması gereken bazı rektörlüklerin, fikirlerinden dolayı akademisyenlerin işsiz bırakılması ve cezaevine konulmasını savunması tepki çekerken, imzaların da listeye nasıl konulduğu tartışma konusu oldu. Söz konusu bildiride imzası olan  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Mehmet Şerif Eskin, ne böyle bir bildirinin hazırlandığından ne de imzasının kullanıldığından haberi olduğunu söyledi. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Prof. Ercan Eyüboğlu da ‘Benim böyle bir metni imzalamış olabileceğimi dostlarıma kocaman bir yuh ve teessüf! Şimdi rektörlüğe düzeltme talebimle bir dilekçe yazıyorum” dedi.

BİLDİRİDE NE VARDI?

“Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz” başlıklı önceki günkü  bildiride, AYM kararı skandal olarak nitelendirilerek, “Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz” denilmişti.

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