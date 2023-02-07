11 bin bina yıkıldı

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Başkanlığı’nda depreme ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.

10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 6 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı

Tatar, “Şu ana kadar yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3 bin 381. Yaralı sayısı 20 bin 426. “Şu ana kadar teyit edilmiş, yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775. Bununla birlikte henüz teyiti yapılmamış ancak yıkıldı ihbarı gelen toplam bina sayısı 11 bin 302. Ancak bu 11 bin 302 ihbarın içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775. Bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmakta. (...) Bölgede olumsuz hava koşulları devam ediyor. Özellikle hava yoluyla bu arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması da zaman zaman güç olabiliyor” dedi.