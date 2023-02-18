11. günde mucize kurtuluşlar

Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

Odabaşı Mahallesi’ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti. Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı’ya ulaşıldı. Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı’yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.

Yıkılan hastanenin enkazından 261 saat sonra çıkarılan evlatlarını gören ve sarılan aileler, sevinç gözyaşı döktü. Mustafa Avcı'nın babası Ali Avcı, hastanede yaptığı açıklamada, oğlunun kurtarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Mehmet Ali Şakiroğlu'nun babası Mehmet Boyraz, kendisinin de enkazdan çıktığını söyledi. Öte yandan Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.