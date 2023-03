11 yıl sonra Mısır’a resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için Mısır’a gitti.

Bakan Çavuşoğlu’nu, Kahire Havalimanı’nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı. Çavuşoğlu, mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelerek, baş başa görüşmeye geçti. Kahire’deki Türk Şehitliği’ni de ziyaret edecek olan Çavuşoğlu, Şukri ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Mısır’ı ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

Çavuşoğlu'ndan ve Şukri'den ilk mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşmelerinde tarafların enerji, ticaret, ulaştırma ve diplomasi gibi alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde hangi konu başlıklarının ele alındığına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde geliştirilmesi gereken birçok konu olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, birçok alana odaklandıklarını belirterek, "Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti arttırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." dedi.

Askeri ilişkilerin ilerletilmesi mesajı

Diğer taraftan bölgesel konularda da istişareleri yeniden başlatmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, hem siyasi konularda ikili düzeyde hem de bölgesel konularda istişareleri canlandırmayı arzuladıklarını vurguladı.

Askeri alanda da ikili ilişkileri canlandırmak istediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Askeri alanda da geçmişte olduğu gibi aslında diplomatik ilişkilerimizin soğuk olduğu yıllarda da gayet düzenli ilişkiler vardı ama canlandırılması gereken konular da var. Mesela bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır’ı Türkiye’de de düzenlenecek 3 tatbikata davet ettiler. Askeri tatbikatlar, bu alanlarda da ortak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız lazım." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomiden enerjiye siyasetten eğitime kadar her alanda atmamız gereken adımlar var. Bunu da kendi aramızda bugün değerlendirdik. En kısa sürede bunun takibi olarak bir sonraki buluşmamıza kadar arkadaşlarımız çalışacak. Bizler de bunu tekrar gözden geçirmiş olacağız. Burada en önemli şey tabii her iki tarafta da var olan güçlü siyasi irade ve kararlılık. Bu olduktan sonra adımlar ardı ardına gelir. Bu konuda biz her iki taraf olarak da kardeşim Şukri adına da rahatlıkla söyleyebilirim, ciddi bir kararlılığa sahibiz."

"Bölgemizin huzur ve bekası için birlikte çalışmamız lazım"

Çavuşoğlu, sıcak ev sahipliği için mevkidaşı Şukri’ye teşekkür ederek, kendisinin Mısır’a ilk ziyareti olduğunu belirtti.

Şukri ile bundan sonra daha sık birbirlerini ziyaret edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşını en kısa zamanda Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Türkiye’ye verdikleri destekten dolayı Mısır hükümetine ve Mısır halkına teşekkür ederek, “Bu zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı, verilen desteği halkımız, bizler hiçbir zaman unutmayacağız.” dedi.

Depremin ardından Mısır’dan Türkiye’ye ciddi miktarda insani yardım geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, Şukri’nin 27 Şubat’ta Türkiye ziyaretinde de deprem bölgelerini havadan incelediklerini anımsattı.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında tarihsel bağlar bulunduğunu, iki ülkenin ortak kültüre sahip olduğunu dile getirerek, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Sisi’nin geçen yıl Katar’ın başkenti Doha’da yaptıkları görüşmenin ardından bundan sonra Ankara ile Kahire arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki cumhurbaşkanının yeniden bir araya gelme konusunda Şukri ile kendisinin görevlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, sürecin bu aşamaya gelmeden önce de Şukri ile farklı platformlarda görüştüklerini ve iki ülke ilişkilerini nasıl normalleştirebileceklerini konuştuklarını kaydetti.

"Bundan sonraki süreçte de daha yakından çalışacağız"

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda somut adımlar atılmasından kendisinin ve Mısırlı mevkidaşının memnuniyetini dile getirerek, "Bundan sonraki süreçte de daha yakın işbirliğiyle çalışacağız." diye konuştu.

Mısır’ın Doğu Akdeniz, Arap dünyası, Filistin ve Afrika için önemli bir ülke olduğuna ve önemli bir rolü bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Kahire’nin Filistin konusundaki oynadığı rolü de takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır’ın ikili ilişkilerinin normalleşmesinin önemine değinerek, şöyle devam etti:

“İkili ilişkilerimizi geliştirirken sadece iki ülkenin yararına neler yapılabiliriz diye konuşmuyoruz. Bunun ötesinde ilişkilerimizin normalleşmesinin önemi var. Bölgenin istikrarı için, ekonomik kalkınması için, var olan sorunların çözümünde oynanacak rol için ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini hepimiz biliyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. Dolayısıyla bölgemizin huzur ve bekası için birlikte çalışmamız lazım."

Türkiye ile Mısır ilişkilerinde geçmiş yıllarda yaşanan kopukluğa değinen Çavuşoğlu, "İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım bundan alacağımız dersler de var. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız olacaktır elbette. Olabilir, bu doğaldır. Kardeşler arasında da olur ama ne olursa olsun bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de iki taraf olarak üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin konusu ele alındı

Çavuşoğlu, görüşmede Filistin konusunun ve Mısır'ın oynadığı rolün de ele alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan yaklaşıyor ve İsrail'de Hamursuz Bayramı ile aynı zamana denk geliyor. Dolayısıyla Ramazan ayında Filistin’de, Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te gerginlik olmaması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Mısır’ın oynadığı rolü de hem takdir ediyoruz hem de güçlü şekilde destekliyoruz. Ürdün’ün çabalarına da destek veriyoruz. İsrail’e de gerekli mesajları veriyoruz, hatırlatıyoruz."

Devam eden Ukrayna savaşının da hem dünyaya hem de her iki ülkeye etkilerini ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle tahıl konusunda, son gelişmeler, son çabalar hakkında bilgi verdim bugünkü toplantımızda. Türkiye olarak savaşın bir an önce sona ermesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Ama maalesef bir yılı geçti ve savaş halen devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"Özellikle tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda BM ile yoğun bir çaba içindeyiz"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin savaşın dünya üzerindeki etkilerini azaltmak için çeşitli adımlar attığına vurgu yaparak, "Özellikle tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda BM ile yoğun bir çaba içindeyiz. Rusya 2 aylık bir süre için uzatılabileceğini söyledi. Aslında bugün bir önceki anlaşmanın son günü, 2 aydan sonra da bunun devam etmesi konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Görüşmede, Irak, Suriye ve terörizm gibi konuların ele alındığını anlatan Çavuşoğlu, "Terörizmle mücadelede ayırt etmeksizin tüm terör örgütleriyle mücadelenin önemi konusunda da hemfikiriz, çünkü hepimize tehdit oluşturuyorlar. Sonuçta (görüşmede) birçok bölgesel konuyu samimi bir ortamda değerlendirme imkanımız oldu." dedi.

"Açığı kapatmak için bizim her alanda hızlı davranmamız gerekiyor"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Doha'daki görüşmeleri sonrası bir daha ne zaman görüşmeyi planladıklarına ve büyükelçi atamalarına ilişkin bir soru üzerine, söz konusu görüşmenin ardından her iki cumhurbaşkanının da kendilerinden görüşme hazırlığı yapmayı istediklerini ve çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şu anda Türkiye’de bir seçim sürecinin başladığını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Belki seçimden hemen sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) ile sayın Cumhurbaşkanı Sisi bir araya geleceklerdir. Onun zamanlamasına kendileri karar verir ama hazırlığını yapmak da bize düşer. Sadece büyükelçileri atama konusunda değil, 9 yıllık açığı kapatmak için bizim her alanda hem hızlı davranmamız gerekiyor hem de yakın çalışmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi de zaten bugünkü görüşmemizde değerlendirdik."

Basın toplantısının sonunda her iki bakan da tüm Müslüman dünyasının Ramazan ayını şimdiden tebrik etti ve bu ayın İslam dünyasında barış ve huzura vesile olmasını temenni etti.

'Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz'

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracaklarını belirterek, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır." dedi.

Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile her alanda iletişimi sürdürmek için çabaladıklarını kaydeden Şukri, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

"Bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyonumuz var"

Türkiye ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Şukri, Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlü bir şekilde başlaması ve büyükelçilerin geri dönmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasını ve koordinasyonun devamını arzuladıklarını ifade etti.

Şukri, Mısır'daki Türk yatırımlarını geliştirmek ve önündeki engelleri aşmak için çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mısır'da çeşitli alanlarda Türk yatırımları vardı. Geçmiş yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 9 milyar dolara yükseldi. Bu iki ülke için önemli bir rakam. Hatta Türkiye’nin Mısır’daki yatırımları 2.5 milyar dolara ulaştı."

Türk yatırımcıların Mısır'daki yatırımlarını, ticari ve sanayi faaliyetlerini önemsediklerini söyleyen Şukri, "Ayrıca Mısır'ın ülkeye yatırımcı çekmesi için projeleri bulunuyor. Bu da Türk iş insanlarını gelecek dönemde çekecektir." diye konuştu.

Şukri, iki tarafın da görüşmede bölgenin yeniden istikrara kavuşması ve meydan okumalara karşı gücünü yeniden toparlaması için yapılması gerekenlere dair derinlemesine görüşlerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, görüşmede ayrıca, Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşme, Filistin konusunun yanı sıra, Suriye, Libya ve Ukrayna-Rusya savaşının çeşitli yönlerden yansımalarını ele aldıklarını sözlerine ekledi.