1126 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı taradından ülke genelinde eş zamanlı ‘huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması’ yapıldı.

Aranan 1126 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği uygulamada rastlanan suç unsurları nedeniyle 57 kişi gözaltına alındı, 229 kişi hakkında idari, 141 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kontrol edilen 167 bin 432 araçtan 4 bin 438’ine yönelik adli para cezası kesildi. AA

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