12 dokunulmazlık dosyası Meclis’te

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis Başkanlığı’na gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

Dosyalar arasında; HDP Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’a ait fezlekeler de yer aldı.

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