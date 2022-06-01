12 Eylül davası böyle kapandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 12 Eylül darbesine ilişkin davada, eski Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya hakkındaki ölüm nedeniyle davanın düşmesi ile mal varlıklarına el konulması, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çıkarılarak rütbelerinin geri alınmasına yer olmadığına dair kararları onadı.

Daire, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin, Evren ve Şahinkaya hakkındaki 12 Nisan 2019’da kurduğu hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Kararda, “Sanıklar Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya hakkında açılan kamu davasının ölüm nedeniyle 765 sayılı TCK’nin 96. maddesi gereğince ayrı ayrı düşmesine ve sanıklar hakkında 1632 sayılı Kanunun 30 ve 31. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına ilişkin hükümlerin onanmasına oy birliğiyle karar verildi” ifadeleri yer aldı. AA

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