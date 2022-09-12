“BU SÜREÇTE YAPILANLARIN, DARBE DÖNEMLERİNDEN BİR FARKI YOK.”

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam Yeni Asya’ya konuştu

Velev ki darbe başarılı olsaydı...

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam: “80 ve 28 Şubat post-modern darbesinde bu tarz hukuksuzlukları ağır şekilde yaşamıştık. 15 Temmuz darbesi velev ki başarılı olsaydı tablo bundan daha mı vahim olacaktı?”

‘Allah’ın lütfu’ olarak gördüler

“Darbe olsa ne hukuksuzluk yaşanacaksa, darbenin başarısız olduğu bir ortamda hükümet tarafından misliyle yaşatıldı. Hükümet bu süreci ‘Allah’ın lütfu’ olarak gördü. 28 Şubat devam ediyor.”

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12 Eylül ve 28 Şubat sürüyor

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, “En son 80 darbesinde ve 28 Şubat post-modern darbesinde bu tarz hukuksuzlukları ağır şekilde yaşamıştık. Siyasi kararlar hukukun önüne geçti; bu yüzden 28 Şubat devam ediyor diyorum” dedi.

İslam, KHK ile mağdur edilen 1.5 milyonu aşkın insanın durumu için “Bu tablolar ancak darbe dönemlerinde görülebilecek tablolardır. En son 80 darbesinde ve 28 Şubat post-modern darbesinde bu tarz hukuksuzlukları ağır şekilde yaşamıştık. İnsanlar hukuka dayanmayan gerekçelerle işlerinden atılıp, itiraz dahi edemiyorlardı.” dedi. İslam konuya ilişkin şunları aktardı: “15 Temmuz darbesi velev ki başarılı olsaydı tablo bundan daha mı vahim olacaktı? Bugün darbe olsa ne hukuksuzluk yaşanacaksa, darbenin başarısız olduğu bir ortamda hükümet tarafından misliyle hukuksuzluk yaşatıldı. Bu ihraçlar sürecinde o kadar trajikomik hatalar yaşandı ki… Sendikaların ismini karıştırıp yanlışlıkla ihraç edilenler, Bylock programına benzetip işinden atılmak istenen kişiler, Bank Asya’ya bir fatura yatırdığı gerekçesiyle işinden edilenler, isim benzerliği ile işinden atılanlar, ‘kopyala yapıştır’ şeklinde hazırlanan dosyalarda yanlış TC ve isim kullanılması, hiç gitmediği okul ya da üye olmadığı dernekten dolayı işinden atılanlar… Bu insanların bazıları OHAL İnceleme komisyonunca işlerine iade edildiler ama hepsinden aldığımız geri dönüşler suçsuz olmalarına rağmen ya farklı bir işe gönderildikleri ya da mobbinge uğradıkları yönünde. Maalesef hükümet bu süreci ‘Allah’ın bir lütfu’ olarak gördü ve bu süreci tüm muhalifleri susturacak bir ortam olarak ele aldı. Konu ile alakası olmayan Kürt, Solcu, Alevi kimlikleri ile ayrıca iktidarı hukuk dışı talimatlarına haklı olarak karşı çıkan, itaat etmeyen yüzlerce hatta binlerce insan işinden oldu. Bu işten atmalar hukukî değil idari kararlarla, irtibat/iltisak denilen yorumlarla oldu, bir kılıf giydirildi. Siyasi kararlar hukukun önüne geçti; bu yüzden 28 Şubat devam ediyor diyorum.”

İKTİDAR KHK SORUNUNU UNUTTURMAK İSTEDİ

İslam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın” ifadeleri hakkında “Genel Başkanımız bu açıklamayı birkaç kez yaptı. KHK konusunda yaklaşımımız çok net. Bu hukuksuzluğa göreve geldiğimiz gün son vereceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşımının alt yapısı var. Uzun bir süredir KHK konusunda saha çalışması yapan bir partiyiz; olayla kurumsal olarak ilgileniyoruz. İktidar bloğunun, KHK sorununu yokmuş gibi göstermek istediğini ve sorunu unutturmayı amaçladığını biliyorduk. Çalışmalarımız sayesinde bunu başaramadılar. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Grup Toplantılarında bu konuyu hep gündemde tuttu. Mağdurların sesi oldu. OHAL Komisyonu’na ziyaretler yapılıp gelişmeler hakkında bilgi alındı.Fakat mağdurların biraz daha sabretmesini istiyoruz. Çok az kaldı. Serbestçe haklarını arayacakları yeni bir dönem başlayacak. İdari kararlarla işlerinden atılmış olanlar işlerine iade edilecek.Hukukun gereği neyse o yapılacak.” dedi.

MİLLET İTTİFAKI KHK SORUNUNU ÇÖZECEK

Cihangir İslam, KHK meselesinin çözümü ve 6’lı masanın bu konuya yaklaşımı hakkında şunları kaydetti:

“Hukuk cumhurbaşkanı dahil herkesi bağlar; çözüm hukuk ile sağlanacak. Adil ve tarafsız bir yargı tarafından sağlanacak. Delilleriyle ve belgeleriyle suça karıştığı ispat edilen insanlara hukuk gereken cezayı verecektir. Ama yoruma dayalı idari kararlarla, savunmaları dahi alınmadan bir gece KHK’sı ile işlerini kaybedenler için de hukuk kararını verecektir. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Konunun siyasi ayağı masaya yatırılacaktır. TBMM’nin hazırlamış olduğu 15 Temmuz Darbe Girişimi araştırma komisyonu raporu yayınlanacaktır. Gerekli görülmesi halinde tekrar bir komisyon kurulup insanlar tekrar dinlenecektir. Millet Masası’nın tüm liderleri benzer açıklamaları sıklıkla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Komisyonlarımız çalışmalarını yapıyor. Tüm liderler KHK mağduriyetlerinin farkında ve iktidara gelindiği anda bu sorunun çözümü acil konular arasında olacaktır. Kimse hukukun üzerinde veya dışında değildir.”

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL