12 Eylül yapamadı, AKP yaptı

Siyasal iktisatçı Doç. Dr. Ümit Akçay, Türkiye ekonomisinin 22 yıllık yolculuğunu Gazete Duvar’a anlattı. Akçay, “Türkiye’de üç dönüm noktası tespit edebiliriz. İlki 12 Eylül 1980. 12 Eylül esas olarak emek hareketini ezmek ve krizi hakim sermaye fraksiyonunun çıkarları doğrultusunda aşmak üzere hayata geçti.

İkinci dönüm noktası 2001 krizidir. Her ne kadar 12 Eylül’de emek hareketi büyük hasarlar aldıysa da siyaseten ve toplumsal olarak yenilmedi, hatta 1990’larda özelleştirmeleri durdurabilmişti. 2001 krizinden sonra uygulamaya konulan IMF patentli Derviş programı, emek hareketine öldürücü darbeleri indirdi. İroniktir, kendisini ‘adanmış bir sosyal demokrat’ olarak tanımlayan Kemal Derviş, emek piyasasının esnekleştirilmesi ve özelleştirmeleri içeren istikrar paketinin uygulayıcısı olmuştur. Bildiğiniz gibi Derviş programı AKP tarafından devam ettirildi ve sonuçta 12 Eylül’de asker postalının yapamadığını, yani emek hareketini tasfiye etme işini, 2000’lerde AKP hükümetleri hayata geçirdi. Bu da bizi üçüncü ve son kırılmaya getiriyor: 2010’da Ankara’daki TEKEL direnişine. Bu direniş, 1970’lerden kalan emek hareketinin son halkası olarak görülebilir. Özelleştirmelerle, emek hareketinin dinamik unsurları tasfiye edilmiştir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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