12 göçmen donarak öldü

Edirne Valiliği, İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, “2 Şubat 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkii’nde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin canı konusuyla ilgili adlî soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur” ifadelerine yer verildi. Daha sonra valilik ölen göçmen sayısının 12’ye yükseldiğini açıkladı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 69

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.