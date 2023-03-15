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15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

12 üniversiteye rektör ataması yapıldı

15 Mart 2023, Çarşamba 05:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyelikleri ile 12 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Kent, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şehmus Demir, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan Hecer, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Tekin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Tosun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nafiz Arıca ve Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nazife Güngör atandı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi gereğince Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Dr. Yener Mehmet Sonuşen, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, ve Prof. Dr. Erol Özvar'ın ataması yapıldı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Başmüfettişliğe Müfettiş Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığına Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özlem Koçak, Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişliğine Ticaret Müfettişi İlker Ertekin, Ticaret Müfettişliğine ise Cevdet Bozkurt atandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Serkan Coşkun, 15. Bölge Müdürlüğüne Burak Çelebi Karagöz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ise görevinden alındı.

AA

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