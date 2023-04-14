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14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

1200'e yakın kişinin öldüğü sitenin yapı denetim sorumlusu savunmasını yaptı

14 Nisan 2023, Cuma 12:11
Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin öldüğü 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş, kusurunun olmadığını öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin 5 katlı 58 blokunun yıkılması ve 1200'e yakın kişinin ölmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Ateş'in savcılık ifadesine ulaşıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen, ortağı olduğu şirkette daha çok atamalar ve finans kısmıyla ilgilendiğini ileri süren Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat aşamasında denetim firması olarak malzemeleri kontrol ediyorduk. Daha sonra belediyeden ekipler gelerek yapı kullanım izin belgesine ilişkin incelemelerde bulunuyorlardı. Dolayısıyla kusurumuz olsaydı belediye tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmezdi. Ben de depremzedeyim, ailem mağdur durumdadır. Dünya tarihinde daha önce görülmemiş bir deprem yaşadık, yapıların bulunduğu topraklar da alüvyon topraklardır. Suçsuzum."

Ateş'in avukatı ise müvekkilinin şirkette sadece finansal işlemler yaptığını, yıkımlarda kusurunun olmadığını ileri sürdü.

Antakya ilçesindeki 60 bloklu sitenin 58'inin büyük depremlerde yıkılmasıyla ilgili, yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy 28 Mart'ta, Cihat Ateş de dün tutuklanmıştı.

AA

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