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26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

1297 gündür bu adalet nerede?

26 Ocak 2022, Çarşamba
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de, 25 kişinin ölümü ve 300’ü aşkın kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazasına ilişkin dâvânın dokuzuncu duruşması Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Lütufmuş gibi gösteriyorlar

 

Yargılamanın 10. duruşması için 25 Mayıs 2022 tarihi belirlendi. Kazada yakınlarını kaybeden Zeliha Güvenç Bilgin, “Hakaretten insanlar ceza alırken 25 kişi göz göre göre öldürülüyor ve 1297 gündür bu adalet nerede? Adalet kime göre, nasıl işliyor” dedi.

Tekirdağ - Anka

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