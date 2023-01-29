13 Şubat’ta aday açıklanabilir

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle, ilk toplantısını 12-13 Şubat 2022’de gerçekleştiren Altılı Masa, kuruluşunun birinci yıldönümü olan 13 Şubat’ta cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Aday belirleme trafiğini, son toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yürüteceği belirtilirken, bu toplantıya kadar yapılacak yoğun “ikili-üçlü görüşmeler” sonrasında büyük ölçüde üzerinde uzlaşılmış bir isim masaya getirilecek. İYİ Parti dışındaki siyasi partilerde ise ağırlıklı görüş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun masadan aday olarak çıkabileceği yönünde. BBC Türkçe’nin haberine göre Altılı Masa, geçen Perşembe günü yapılan toplantıda, yola “Millet İttifakı” olarak devam etme kararı aldı. Partiler, cumhurbaşkanı adayının da 13 Şubat’taki ikinci turun son toplantısında netleştirilmesinde uzlaştı. Adayın aynı gün açıklanıp açıklanmayacağı liderlerin takdirinde olacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 309

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.