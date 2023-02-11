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131 saat sonra 7 yaşındaki İrem'le gelen büyük şükür ve sevinç

11 Şubat 2023, Cumartesi 15:57
Hatay'ın Belen ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı altında 131 saat kalan kız çocuğu sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sarımazı Mahallesi’nde asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 4 katlı Tuna Apartmanı'nın enkazında seslerin duyulması üzerine kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AFAD, Cansuyu ve Sarıl kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonunda 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık'a ulaşıldı.

Pazarcık merkezli ilk depremden 131 saat sonra kurtarılan İrem, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

İrem'in annesi Halime Bağrıaçık'ın (27) önceki gün aynı binanın enkazından kurtarıldığı ve tedavisi için Mersin'e sevk edildiği, 2 kardeşinin ise enkazda cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.

AA

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