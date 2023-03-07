14 Mart’ta sözlü savunma yapacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda “ceza davası” prosedürü izleniyor. 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP’nin, sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı.
Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00’da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek.
AA