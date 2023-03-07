14 Mart’ta sözlü savunma yapacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda “ceza davası” prosedürü izleniyor. 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP’nin, sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı. Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00’da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek. AA

Okunma Sayısı: 147

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.