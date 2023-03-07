"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2023 SALI - YIL: 54

14 Mart’ta sözlü savunma yapacak

07 Mart 2023, Salı 17:00
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda “ceza davası” prosedürü izleniyor. 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP’nin, sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı. 

Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00’da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek.

AA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Desteklerin sürmesi gerek, hayatımız söndü'

    '232 bin 632 bina acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda'

    Et fiyatları iki ayda yüzde 50 zamlandı

    Sivas - Gürün'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Fırtınaya karşı "çadır güvenliği" uyarısı

    Füze denemelerinin engellenmesini savaş ilanı sayacak

    Kahramanmaraş Onikişubat 'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Berat Gecesi'nde depremzedelere dua yağdı

    Hatay - Defne'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Hayırlı Olsun

    Deprem sonrasında telefonlar neden çekmedi?

    Osmanlı’da basılan ilk kitap sergileniyor

    Deprem sonrası da ihlaller devam etti

    Bir aydır nakit yardımı alamadılar - Depremzede parasız ve açıkta

    Suudi Arabistan'daki kampanyada toplanan bağış miktarı 126 milyon doları aştı

    Millet İttifakı'nın Genel Başkanları ile Yavaş ve İmamoğlu hangi açıklamalarda bulundu?

    İran'da gündem toplu zehirlenme: 30 Kasım'dan beri 5 bin öğrenci zehirlendi - ''Failler en şiddetli cezayla yargılanacak''

    ''Rusya çoktan kaybetti''

    Pakistan'da intihar saldırısı: 9 polis öldü, 11 polis yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hayırlı Olsun
    Risale-i Nur'dan

    “Vefat edenlerle yine görüşülecek”
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf Aleyhisselam’ın vefa imtihanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Aleyhinde karar veren kadıyı sürgüne mi gönderdi?
    Ahmet BATTAL

    Dizi dizi fidanlıklar, diz dize fidanlar…
    M. Latif SALİHOĞLU

    73 yıl önceki (1950) seçim süreci
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Kaş çatmak, tebessüm ve adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.