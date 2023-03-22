14 Mayıs milat olacak

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Gaziantep’teyiz. Hem millet buluşmasına katıldık hem de depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edip sorunlarını dinledik. 14 Mayıs, şehirlerimizin sağlıklı şekilde ayağa kalkması için bir milat olacak” dedi. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında, kendisi ile Kılıçdaroğlu’nun depremzede bir aile ile çadırda sohbet ederken çekilmiş fotoğrafına da yer verdi. İstanbul - Anka

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