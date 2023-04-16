14 Mayıs seçimleri AB ile ilişkilerde kritik dönemeç

Avrupa Reform Merkezi’nin (CER) kıdemli uzmanı Luigi Scazzieri, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin Avrupa Birliği (AB) -Türkiye ilişkileri için de önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek “Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim galibiyeti ilişkilerin güçlenmesinin yolunu açar” dedi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa dış politika ve güvenlik uzmanı İtalyan Scazzieri, seçimlerde yaygın manipülasyon yapıldığına dair deliller olması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmak istememesi halinde AB’nin çok zor tercihler, çetin kararlar almak zorunda kalabileceğine dikkat çekerek “Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali bir çok Avrupalı siyasetçiyi endişelendiriyor” dedi. Erdoğan’ın iktidarda kalması halinde, son on yılda keskin bir şekilde kötüleşen ilişkilerin daha da ağır türbülanslara sahne olabileceğine işaret eden Scazzieri, buna karşılık Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde bunun AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılması için çok önemli bir fırsat sunabileceğini vurguladı. Haber Merkezi

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