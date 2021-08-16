14 yılda 467 bin siteye erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb 2020 raporuna göre 2020 sonu itibariyle 467 bin 11 web sitesi 764 farklı kurum tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellendi.

Raporda ayrıca 2019 yılında içerik kaldırma ortalamasının yüzde 76 civarındayken 2020’de bu oranın artarak yüzde 81’e çıktığı belirtildi. İktidarın sosyal medya üzerindeki baskısını arttırdığına dikkat çekilen raporda, 2021’de içerik kaldırma yüzdesinin daha da artacağı öngörülerek, “Güçlendirilmiş sansür ve kontrol mekanizmasının yakıcı ve yıkıcı etkisi gelecek yıllarda da devam edecektir” ifadeleri kullanıldı. Ankara - Anka

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