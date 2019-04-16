141 operasyonda 1608 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından, organize suç örgütlerine bu yıl düzenlenen 141 operasyonda 1608 şüphelinin yakalandığı, 630'unun tutuklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının art arda gerçekleştirdikleri operasyonlar sayesinde organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Emniyet ve jandarma birimlerinin organize suç örgütlerine yönelik 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde düzenlediği 141 operasyonda gözaltına alınan bin 608 şüpheliden 630'u tutuklandı. Geçen yıl güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine 332 operasyon yapıldı. 47'si ulusal/bölgesel, 250'si yerel olmak üzere 297 suç örgütü çökertilirken, 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı, bunlardan bin 810'u tutuklandı. Emniyet ve jandarmanın organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl yürüttüğü operasyonlar da bir önceki yıla göre yüzde 33 arttı. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi AA

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