15 Mayıs’ta yeni bir dönem başlayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili konuşarak

“15 Mayıs’tan sonra yeni bir dönem başlayacak artık her şeyin şeffaf olduğu, devletin temiz olduğu, yurt dışından gelecek olan paraların temiz paralar olduğu, yatırımların yapıldığı, harcanan her kuruşun hesabının vatandaşa verildiği, şeffaf, kimsenin siyasete giren kişilerin zenginleşmediği, köşeyi dönmediği, herkesin görevini yaptığı, vatandaşı düşündüğü, bütün kaynakların vatandaş için, ülke için harcandığı bir dönem başlayacak. Türkiye yeni bir yol ayrımına geldi ve bu yol ayrımını süratle ve bunu yaparken de Türkiye dünyayla yarışacak. Ekonomisiyle, bilgisiyle, birikimiyle, üniversiteleriyle dünyayla yarışacak” dedi. Ankara - Anka

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