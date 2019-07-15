15 Temmuz bağışları ne oldu?

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü dolayısıyla, toplanan bağışların akıbeti bir kez daha gündem konusu oldu.

Darbe girişimini engellemeye çalışırken katledilenler ve yaralananlar için toplanan bağışlar, vakıf süreci tamamlanmadığı gerekçesiyle bir türlü ailelere aktarılmadı.

15 Temmuz Derneği’nden bir yetkili, “Aile Bakanlığı’ndan biriyle konuştum. Bir vakıf kurulacakmış bu yardımlarla ilgili, bu yardımlar şehit ve gazi ailelerine dağıtılacakmış” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, konunun takipçisi olan ve geçen yıl önerge veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bir KHK ile söz konusu vakfın kuruluşunun üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen, henüz vakıf tüzel kişilik kazanmamıştır. Yaratılan rantı kullanmak amacıyla TÜRGEV, TÜGVA, Okçular Vakfı gibi vakıfları çok kısa süre içinde kurmasıyla bilinen bir siyasi geleneğin, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz yararına KHK’yle kurulması gereken bir vakfı bir türlü oluşturamamış olması düşündürücüdür” dedi.