15 Temmuz’da iktidar “kazandı,” demokrasi kaybetti

Gazeteci - Yazar Kemal Can, 15 Temmuz ile ilgili VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulundu.

“15 Temmuz Darbesi’nin siyasi etkisini özetleyen en veciz cümle, Erdoğan’ın söylediği ‘Allah’ın Lütfu’ tanımlamasıdır. 2012 sonrasında değişen dış dengeler ve iç politikadaki gelişmeler, ciddi oy kaybının yanı sıra iktidar içi güç çatışmasında saklanamaz hale getirmişti” diyen Can, “İster ‘kontrollü’ ister ‘kontrol edilebilir’ olsun, 15 Temmuz, hakimiyetin yeniden Erdoğan’ın eline geçmesine yol açtı. İktidar ittifakını yenileyerek 2015 Haziran yenilgisinin tehlikeli devamından kurtuldu. Ayrıca Erdoğan, başta ordu ve yargı ile girilen kavgadaki bütün komplo suçlamalarından sıyrıldı. Darbe girişimi olmasaydı, ‘Kandırıldık, Allah affetsin’ diyerek her şeyi sıfırlamak kolay olmayacaktı. Yıllarca açık ortaklık yaptığı cemaat, başkaları için suçlama konusu haline geldi. Diğer yandan 2015 itibariyla temeli atılan MHP ortaklık zemini bu darbe girişimi sayesinde pekişti, kalıcılaştı” ifadelerini kullandı.

Herkes baskı altına alındı

Kemal Can “Darbe girişimi sayesinde, muhalefet, uzunca bir süre iktidar karşısında siyaset üretme imkanlarını kullanamaz hale geldi. Darbeye karşı düzenlenen Yenikapı mitingine katılımaya mecbur edilen muhalefet partileri, kısa sayılamayacak bir siyasi felç geçirdi. Darbecilik suçlaması tehdidiyle, muhalefet aktörleri, medya ve toplumsal kesimler, daha kolay baskı altına alınabildi. Darbe vesilesiyle çıkartılan KHK’lar eliyle bürokraside, üniversitelerde büyük tasfiyeler gündeme geldi. Yargının siyasallaşması ve hukuksuzluk, standart bir norm haline geldi. Bundan basın ciddi pay aldı. Cemaate ait yayın kuruluşları yanında bütün muhalif çevrelere dönük karartma ve kapatmalar yaşandı. Başkanlık referandumunun kapısı 15 Temmuz ile iyice açıldı. Bütün bunlara rağmen 15 Temmuz, özellikle iktidarın toplumsal desteği açısından Erdoğan’ın beklediği kadar büyük lütuflar getirmedi. Darbenin önlenmesi üzerinden üretilmek istenen ‘halk savunması’ ve 15 Temmuz’un özel bir sembole dönüşmesi pek başarılamadı. Darbe girişiminin yarattığı atmosfer iktidarın toplumsal desteğini beklendiği kadar büyütmedi, erime devam etti” değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi