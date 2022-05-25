‘15 Temmuz’da silah’ iddiaları incelensin

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Halk TV ekranlarında yayınlanan Şule Aydın’la Kayda Geçsin programına katıldı.

Temurci, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kendisinin AK Parti İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde, devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtıldığı iddiası hakkında konuştu. Temurci, “Bu meselenin yargı tarafından incelenmesi lazım. Eğer bir silah teslimatı söz konusuysa, bununla ilgili olarak yargıyı göreve çağırdım ve şunu söyledim. Eğer bu ülkede AK Parti İstanbul Gençlik Kollarına birileri silah dağıtmışsa bu sadece İçişleri Bakanı’nın bilgisi dahilinde olacak iş değil. Bazı kişilerin isimlerinden bahsettim. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bazı operasyonlar yapılmış olduğunu öğrendik” dedi.

Haber Merkezi