“15 Temmuz destan değildir”e takipsizlik

İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Aybars Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı “15 Temmuz destan değildir” paylaşımı nedeniyle hakkındaki şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini duyurdu.

Aksoy, “‘Devletin dini adalettir’ şiarıyla zorluklara rağmen görevini halen layıkıyla ifa eden adalet mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim” açıklamasını yaptı. İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Aybars Aksoy hakkında 15 Temmuz 2021’de yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle “suç işlemeye tahrik suçu” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu” iddialarıyla şikâyetlerde bulunulmuştu. Cumhuriyet’in haberine göre Aksoy açıklamasında şunları kaydetti: “Söz konusu paylaşımda; TCK 214. maddesi uyarınca, işlediğim iddia edilen suçun dayanağı paylaşımın ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, TCK 216. maddesi uyarınca işlediğim iddia edilen suçun dayanağı paylaşım nedeniyle herhangi bir kamu güvenlik tehlikesi oluşmadığı ve bu nedenle suçun unsurları itibarıyla oluşmadığı değerlendirilmiş ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.”