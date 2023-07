15 Temmuz ifşaatları

Gazeteci Müyesser Yıldız, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen isimler hakkında açılan davanın beşinci celsesini izleyerek bilinmeyenleri aktardı.

Gazeteci Müyesser Yıldız Genelkurmay Çatı Davası’ndan ayrılarak, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen isimler hakkında açılan davanın beşinci celsesini izledi. “Bu dava neredeyse seneden seneye görülüyor; çünkü 17. Ağır Ceza Mahkemesi, şehitlerimizin asli faillerinin yargılandığı davalar ile Genelkurmay Çatı Davası’nın Yargıtay’da sonuçlanmasını, bekletici sebep yaptı” diye yazan Yıldız, Ankara’daki sanıkların duruşma salonunda olduğu, Ankara dışındaki sanıkların da SEGBİS’le katıldığı celsenin başlangıcında Mahkeme Başkanının yine “O dosyalar hâlâ dönmedi, dönüşünü bekleyeceğiz” diyerek talep ve beyanı olan sanıklara söz verdiğini belirtti.

Savcılar, mahkemeler ‘hata yapmaz’ diye düşünüyor

Yıldız, yazının devamında şunları aktardı: Eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, ulusalcı faşist kesimin uzun zamandır Erdoğan’ı desteklediğini, “Perinçekgiller ve ahlâki hiçbir değeri olmayan gazetecilerin” ilgili ilgisiz her şeyi FETÖ’ye bağladığını, sıkışınca da “Atatürkçüyüz” diye bağırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Savcılar, mahkemeler ‘hata yapmaz’ diye düşünüyorlar. Ben de öyle inanıyordum. Bu yaşadıklarımı yaşamadan ölmek istemezdim. Askerlik dönemimde bir fanus içinde yaşamışım, adaletin var olduğunu sanıyordum. Yanıldığımı, yaşayarak öğrendim. İddianameler aslında Saray’da bir hücre tarafından hazırlanıyor, savcılar sadece rötuş yapıyor. Mahkemeler de görev gereği prosedürü tamamlıyor. Sizden önceki hakim benim son ifademi dinlemedi, uyudu adamcağız.”

Hakimin inisiyatifi yoktu

Mahkeme Başkanı’nın, “Davayla ilgili konuşun. Burası siyasi arena değil, mahkeme” uyarısı üzerine, “17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaşadıklarımı anlatıyorum. Hakimin inisiyatifi yoktu. 15 Temmuz’un özeti budur. O Başkan, Yargıtay üyesi oldu. Şimdi verdiği cezayı çaprazlama onaylayacak” diyen Sönmezateş şöyle devam etti: “Hapishanelerde binlerce kadın ve çocuk var. Onların benimle, benim onlarla bir ilgim yok. Bu çökülen şirketlerle de ilgim yok. Ne para aldım ne para verdim. Devletin kasasına gitse yine bir şey demeyeceğim, yine birilerinin cebine gitti. Bylock nedir, bilmiyorum. Her neyse ne, ama ihtilâle katılan askerler tarafından kullanılan bir şey değil. Burada esas soru; ana liste nerede? Hiçbir mahkeme bu listeyi görmedi. Belli merkezden soruluyor, gizemli cevaplarla, ‘Var’, ‘Yok’ deniyor. Bu hukuk değil, excel listesi. Çıkarmak, koymak bu kadar kolay. Patates hat vs. o kadar absürd ki. Bir konu var ki, çok önemli. ‘Ergenekon, Balyoz FETÖ kumpasıdır’ deniyor. Net olarak söylüyorum; evet, onlar gerçektir. Genelkurmay, her dönem için, her daim bir darbe planına sahiptir. Zamanı gelince ortaya çıkarılır. Evet Türkiye’de vesayet rejimi vardı ve bu rejimin karargâhı Genelkurmay’dı. Artık değil, bitti. Bakan olacakların listesi Genelkurmay’a gönderilir, incelenir, kimilerinin üstü çizilir, onaylanırdı. AKP de ilk seçildiğinde listeyi gönderdi, bakanlarını öyle belirledi.” Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Böyle bir çalışmada görev aldınız mı?” diye sordu. Sönmezateş de, “Evet, zaten tanıklıklarımı anlatıyorum” karşılığını verip şunları anlattı: “Ergenekon, Balyoz vardı; ama yapılan yargılamalar hukuksuzdu. Olmuş gibi, o planlar hayata geçirilmiş gibi yargıladılar. Bu bir siyasi süreçti, savcısı da bizzat Erdoğan’dı. Şimdi ulusalcılar Erdoğan’a laf söylemiyor. Çünkü korkuyorlar, korkaklar.”

15 Temmuz planı neydi?

“Bu temel bilgileri verdikten sonra 15 Temmuz’a gelirsek” diyen Sönmezateş şunları kaydetti: “Evet, ben ihtilâle katıldım, ne yaptığımı da söyledim. 15 Temmuz FETÖ darbesi değildir, ben FETÖ’cü değilim. Bu darbeye katılan, FETÖ’cü olmayan üst düzey o kadar isim var ki, MİT biliyor. Evet, 15 Temmuz’da bir plan vardı; fakat buna uyulmadı. Ben de çok şaşırdım ve çok şeyi davalar başladıktan sonra öğrendim. Mahkemeler başlamadan herkese sus emri verildi ve herkes sustu. ‘Hulusi Akar hakkında kimse konuşmayacak’ dendi, herkes sustu.”

Plan dışına çıkıldı

Mahkeme Başkanı’nın, “Emri veren veya organizasyonu yapan kimdi?” sorusu üzerine ise Sönmezateş şu iddialarda bulundu: “Ulusalcılar, Perinçekgiller biliyor bu adamların kim olduğunu. Komutanlarımın beni ikna ederken verdiği bilgi; ‘Demokrasi despotizme dönüyor. Polis başta olmak üzere birçok kurum irticaya teslim oluyor. İran’la yakınlık tehlikeli boyutlara geldi; İrancılar müsteşar, bakan seviyesine çıktı. Suriye Hava Kuvvetlerini imha planı var’ idi. Yine komutanlarımızın bana anlattığına göre, ülkedeki rüşvet çarkında birilerinin aldığı ihale payı yüzde 30’a ulaşmıştı. Rıza Sarraf bu işlerin küçücük bir parçasıydı. Bu söylediklerim gerçek değilse hain, darbeci; tüm sıfatları kabul ediyorum. İhtilâl bir nevi polisiye bir hamleydi, müdahale edilmeliydi. Darbeye katılacak çekirdek kadro 100-150 kişiydi. Çünkü AKP’ye yanaşanlar ile FETÖ’cülere güvenmiyorlardı. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyiydi. Planı anlatayım; MİT biliyor, hem de benden detaylı. Emniyet İstihbarat da biliyor, çünkü benimle konuştular. İlk önce ve her şeyden önce Erdoğan tutuklanacak, toplamda 8-9 üst düzey alınacak, hemen mahkemeye çıkarılacaklardı. Tank, köprünün kesilmesi, askerin sokağa çıkması yoktu. Yemin etmem mi gerekiyor? Rahmetli olan annemse annem, kızlarım ise kızlarım üzerine yemin ediyorum, böyleydi. Gece 03.00’te Erdoğan alınacaktı. Köprüde olanları görünce, ‘Bunlar kim?’ dedim Bu kadar gürültü patırtı çıkardıktan sonra Erdoğan’ı nasıl alacaktınız ki? F-16 niye uçuyor, mantığı nedir? Bu haliyle görev, benim için başarılması imkânsız göreve dönüştü. Üstelik Erdoğan bir haftadır kayıptı, nerede olduğunu bilmiyorduk. Bin odalı sarayın mimarisi bizim için zordu. İstanbul’a gittiğinde devamlı kaldığı Huber Köşkü ise küçük ve kolaydı. Hâlâ nedenini anlayamadığım şekilde plan dışına çıkıldı.”

Başka kimleri suçladı?

Sönmezateş, iddialarını şöyle sürdürdü: “Marmaris’e Antalya’dan gelen 3 helikopter var. Üstünde jandarma yazdığını gören tanıklar var. Otel sahiline halatlarla inen siyah kıyafetli, gaz maskeli kişiler, Erdoğan’ın otelden ayrılmasından kısa bir süre sonra 2 polisi öldürüyor. O polislerin katillerini bulmak bizim boyumuzun borcu. Biz o saatte İzmir Çiğli’deyiz. Hiç kimse, ne savcı ne polis, bize öldürülen o polislerle ilgili soru sormadı; ama oradan ceza aldım. ’38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi var’ denildi, bir daha konuşulmadı. ‘Atama listeleri var’ dendi, listedeki karacıların yüzde 50’si sorguya çağırılmadı, tutuklanmadı. Terfi ettiler, halen görevdeler. Bunları söylenenlerin ne kadar yamuk ve salak bir şey olduğuna dikkat çekmek için anlatıyorum. 30 öğrenci bıçaklandı; kim yaptı, halen bilmiyoruz. Kastamonu tünelinde Binali Yıldırım’a ateş edenler kimdi? Bilmiyoruz. Yargılamadık, sormadık. Ankara’da o gece ekstradan 6 uçak uçtu. Bunlar hangi üsse veya hangi ülkeye aitti, bilmiyoruz. Hava Kuvvetleri cevap vermiyor. Abidin Ünal hapse girmemek için her şeyi yapıyor. Marmaris otel görüntüleri yok. Topu topu 100-150 kişi katıldık, 30 bin kişi TSK’dan atıldı – Emniyet’ten öyle. Siyasal İslâmcıları ve Perinçekgilleri hariç tutarak söylüyorum; tüm bunlara rağmen hâlâ ‘FETÖ darbesi’ diyorlarsa; haydi eller havaya, ölüler üzerinden halay çekmeye… Bunları söylemek tarihe karşı borcum.”

Bu isimler ifade vermedikçe 15 Temmuz çözülmez

Sanıklardan, dönemin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış ise Sönmezateş’in açıklamalarından Sönmezateş, Abidin Ünal ve Hulusi Akar üçgeninde bazı şeylerin konuşulup planlandığını anladığını belirterek şunları anlattı: “Eğer siz bir kurmay albay ve Muhafız Alay Komutanı iseniz, hiçbir şeyden haberiniz yoksa, birinci sicil amiriniz şimdi Milli Savunma Bakanı olan zat-ı muhterem, ikinci sicil amiriniz de Hulusi Akar ise yapacağınız bir şey yok demektir. Ben nasıl bir kumpasın içine çekildiğimi yeniden idrak ederek anlıyorum. 15 Temmuz dünya tarihinin yazdığı en büyük kumpaslardan birisidir. O gün darbe ihbarı alan MİT Müsteşarı, darbeyi yapacak karargâha koşup Akar ve Güler’le görüşüyor. Bunları biz bilmiyoruz, bilme şansımız da yok. Hulusi Akar, Yaşar Güler, Hakan Fidan, Zekai Aksakallı, Engin Dinç, Sadık Üstün gelip ifade vermedikçe 15 Temmuz çözülmez. 15 Temmuz baştan sona devlet eliyle kurulmuş bir kumpastır ve mağdurları da bizleriz.”