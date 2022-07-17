15 Temmuz’u yanlış işlerin sorumlusu olarak gösteriyorlar

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, dünkü yazısında, Türkiye’deki kutuplaşmadan 15 Temmuz’un da nasibini aldığını belirterek, “Altı yıl olmuş. İktidar tarafı hala bugünkü sorunların, en çok da ‘yapamadığı’ doğru işlerin ve ‘yaptığı’ yanlış işlerin sorumlusu olarak 15 Temmuz’u göstermeye çalışıyor. Muhalefetin hatırı sayılır entelijensiyası da altı yıl önceki gibi ‘Bakın biz demiştik bizi dinlemediniz ama biz haklı çıktık’ şeklindeki ödünç zaferin tadını çıkarıyor ve bunu giderek daha da abartarak yapıyor.” diye yazdı.

Enflasyonun yükselmesine neden olarak 15 Temmuz’un gösterildiğine dikkat çeken Karaca, “Ekonominin kötü durumu ile 15 Temmuz arasında bir bağlantı var, ama hükümetin kastettiği türde değil. 15 Temmuz darbe girişimi ile bugünkü yüksek enflasyon ve kötü ekonomi arasında bir bağ kurulmak isteniyorsa bu bağın darbe girişimi sonrası gerçekleştirilen model değişiminde aranması gerekir. Zira rejim değişikliği boyutunda bir model değişimidir bu ve adı da cumhurbaşkanlığı hükümet modelidir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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