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15 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

15 Temmuz'un hala aydınlandığını düşünmüyorum

15 Temmuz 2022, Cuma 02:00
ESKİ MECLİS BAŞKANI VE BAKAN, YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ ÜYESİ CEMİL ÇİÇEK: 15 TEMMUZ’UN DEVLET İŞLEYİŞİNDE GETİRDİĞİ PROBLEMLER DEVAM EDİYOR.

BİRÇOK YÖNLERİYLE KARANLIKTA

Çiçek "15 Temmuz olayı hiç hafife alınacak bir olay değil. Çok yönlü oturup üzerinde kafa yorulması gerektiği kanaatindeyim. Halen birçok yönleriyle o işin aydınlandığını düşünmüyorum. Üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur” ifadelerini kullandı.

İŞİN İÇİNDE MÜTTEFİKİMİZ VAR

15 Temmuz’un devletin işleyişi açısından birçok problemi getirdiğini ve halen bu problemlerin önemli bir kısmının devam ettiğini belirten Çiçek, “İşin içerisinde gırtlağına kadar müttefikimiz olan devlet var. Ciddi bir Amerikan planlamasıdır bu” dedi.

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15 Temmuz'un hala aydınlandığını düşünmüyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak, “Halen birçok yönleriyle o işin aydınlandığını düşünmüyorum. Üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Çünkü devletin işleyişi açısından birçok problemi getirdi. Halen bu problemlerin önemli bir kısmı devam ediyor” dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinde kafa yorulması gerektiğini belirterek “Halen birçok yönleriyle o işin aydınlandığını düşünmüyorum. Üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Çünkü devletin işleyişi açısından birçok problemi getirdi. Halen bu problemlerin önemli bir kısmı devam ediyor. Bunlardan gerekli dersi çıkarıp politikaların yeni baştan gözden geçirilmeli” dedi. Çiçek, 15 Temmuz’un ABD tarafından planlandığını Batı’nın da desteklendiğini iddia etti. Milliyet gazetesine konuşan Çiçek, açıklamalarıyla, iktidarın konuyla ilgili yaptıklarını ve uygulamalarını tekrar düşünmek gerektiğini de salık veriyor aslında...

“En üst düzeyde bir kurmay planlamasıdır”

Çiçek,  sürecin durumu ve gidişatıyla ilgili bir soruyu cevaplarken “Halen soruşturmalar devam ediyor. Haberlerde de görüyorsunuz. Öyle ya da böyle çıkacak, temizlenebildiği kadar temizlenecek. Ama onun dışındaki boyutunu, işin sosyolojik boyutu var, eğitim boyutu var, din eğitimi boyutu var, din anlayışı ile kısmı var. Siyaset bilimi açısından siyasetin yönetimi açısından devlet yönetimi açısından sayısız başlıkların alt alta konup ondan sonra bir sonuca varmak gerekiyor. Elbette aşırı bir vehme gerek yok ama görüyorsunuz ki halen orda, burada, şurada halen iltisakları çıkıyorsa bu en üst düzeyde bir kurmay planlamasıdır. Bunu görmek lazım. Bir cemaatin başında olanın planlayacağı bir husus değil.” cevabını verdi. Çiçek, ayrıca, “İşin içerisinde gırtlağına kadar müttefikimiz olan devlet var. Ciddi bir Amerikan planlamasıdır bu” dedi.

Haber Merkezi

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