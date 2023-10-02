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2 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

15 Temmuz yargısı bozguna uğradı

02 Ekim 2023, Pazartesi 18:42
Mehmet Altan, kendisine yapılanlardan da örnek verdiği, AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin olarak, dünkü yazısında, “15 Temmuz Yargısı, evrensel hukuk karşısında bozguna uğruyor… Telaş bundan… Hukuk karşısında o kadar çaresizler ki bilgisiz ve yetersiz duruma düşmeyi kabul etmek zorunda kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve yazar Mehmet Altan, “Bu karanlık ortamdan tek sağlıklı çıkış hukuk devleti ve cumhuriyetin demokratikleşmesi iken terör sahne almaya çalışıyor. Yeni bir terör ve şiddet dalgası puslu havayı özleyen ve ondan medet umanların işine yarar. Türkiye ise bir kez daha kaybeder. Evrensel hukukun kuralı bellidir: Kanunsuz suç olmaz.” cümleleriyle başladığı artı gerçek’teki “Zorbalığın sığınağı” başlıklı yazısında, “Evrensel hukukla ve adaletle çatışmaya başlayınca zorbalığınızı haklı göstermek için saçmalamaktan başka çareniz kalmaz… Aynı saçmalıkları tekrarlar durursunuz. Adaleti inkâr eden her saçma davranışla ve sözle hukuk karşısında suçlu durumuna düştüğünüzü de unutursunuz. Siz unutursunuz ama hukuk unutmaz. Sizin kör ve sağır sandığınız hukuk her şeyi kayıt altına alır.” diye yazdı. 

Delilleri incelemeksizin...

“15 Temmuz Yargısının ne olduğunu, bütün dünyayı güldüren bu tuhaflık açıklamaya yeter aslında.” ifadesini kullanarak kendisinin tutuklanmasını ve mahkeme sürecini anlatan Altan, şunları yazdı:”(...) Anayasa Mahkemesi kararının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığım başvuru da sonuçlandı. AİHM de hukuksuz şekilde tutuklandığıma karar verdi. Ayrıca AYM Kararına rağmen İstanbul 26 ve 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin anayasayı yok saymak için Bekir Bozdağ’dan ödünç aldığı iddiaları da yanıtladı: “Bu bağlamda AİHM, 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin dosyada yer alan unsurları değerlendirmemesi gerektiğine dair gerekçesine katılamamaktadır.

Nitekim aksi bir tutum, Anayasa Mahkemesi’nin ilgilinin aleyhinde sunulan delillerin içeriğini incelemeksizin, ilgilinin tutukluluğuna ve tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın yasallığıyla ilgili şikâyeti inceleyebileceğini ileri sürmek anlamına gelecektir.”

Bozdağ’ın tweetini Bakan Tunç’un ağzından duyduk

AİHM’in Yalçınkaya kararına da değinen Altan, “Bekir Bozdağ’ın 12 Ocak 2018 tarihli tweetindeki sözlerin aynısını, şimdi de 26 Eylül 2023 tarihinde, AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ağzından duyduk: ‘AİHM’in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez.’

Adalet Bakanı ne AİHM ne de AYM kararlarından haberdardı. Ya da haberdar değilmiş gibi yapıyordu… Bu ihtimal daha da korkunçtu. AİHM, Yalçınkaya kararında, ‘Sadece Bylock kullanımının, sendika ya da dernek üyeliğinin, bir kişinin terör örgütü üyesi olarak kabulüne yeterli olmayacağına, aksi halin yasanın geniş ve öngörülemez yorumu olduğuna, bu nedenle de adil yargılanma hakkının, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ve toplanma özgürlüğünün ihlal edildiğine’ hükmediyor. 15 Temmuz Yargısı, evrensel hukuk karşısında bozguna uğruyor… Telaş bundan…Hukuk karşısında o kadar çaresizler ki bilgisiz ve yetersiz duruma düşmeyi kabul etmek zorunda kalıyorlar.” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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