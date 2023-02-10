15 yaşındaki kız çocuğu Ayşe Mustafa depremden 103 saat sonra kurtarıldı

10 ili etkileyen büyük depremlerde Kahramanmaraş'taki bir binanın enkazından 103 saat sonra 15 yaşındaki kız çocuğu çıkarıldı.

Azerbaycan'dan gelen ekipler ve gönüllüler, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde Özdemir Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Apartmanın birinci kat seviyesindeki çalışma sonucu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ayşe Mustafa enkazdan kurtarıldı. Depremin 103. saatinde enkazdan çıkarılan Ayşe Mustafa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. AA

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