15 yıl sonra ilk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bir resmi ziyaret düzenleyeceği duyuruldu.

BAE’den gelen davet üzerine yapılacağı belirtilen söz konusu ziyaret 15 yılın ardından bir ilk niteliği taşıyor. Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor. Akar’ın ziyareti, Türkiye’den BAE’ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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