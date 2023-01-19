153 bin Rus Türkiye’de oturma izni aldı

Rusya haber ajansı RIA Novosti’nin Türk Göç Dairesi istatistiklerine dayandırdığı habere göre, geçen yıl 153 binden fazla Rusya Federasyonu yurttaşı Türkiye’de oturma izni aldı.

Rusların ardından en çok oturma iznini 131 bin kişi ile Irak vatandaşları alırken üçüncü sırada 100 binden fazla oturumla Suriyeliler aldı. Türkiye 2022 yılında toplamda 1 milyon 354 bin yabancıya oturma izni verdi. Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancıların sayısı 2021 yılına göre 40 bin arttı. Haber Merkezi

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