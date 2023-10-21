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21 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

16. Risale-i Nur Kongresi bugün başlıyor - Panel ''online'' olarak yapılacak

21 Ekim 2023, Cumartesi
22 Ekim Pazar günü Yenimahalle Hazım Hikmet Kültür merkezinde yapılacak olan panelimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 günlük millî yas ilan edilmesi dolayısıyla Belediye tarafından iptal edildi. Dört masada ortaya çıkacak olan bildirilerin de sunulacağı panel ''online'' olarak yayınlanacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar konuyla ilgili olarak, “Filistin’de İsrail’in yaptığı katliam ve yaşanan insanlık dramı nedeniyle Pazartesi gününe kadar düzenleyeceğimiz tüm etkinlikleri erteleme kararı aldık. Bu vesileyle, İsrail’in yaptığı katliamı ve hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları lanetliyorum” açıklamasını yaptı.

Yeni Asya gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen “100. Yılında Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” konulu 16. Risale-i Nur Kongresi bugün ''Masa Çalışmaları'' ile başlıyor. 

Ankara’da gerçekleştirilecek olan kongre iki gün sürecek.  50’nin üzerinde akademisyen, gazeteci ve yazarın katılacağı “Cumhuriyet ve Adalet”, “Cumhuriyet ve Meşveret”, “Cumhuriyet ve Kanun Hâkimiyeti” ve “Cumhuriyet ve Hürriyet” başlıklarının ele alınacağı dört masa çalışması, üç oturumda gerçekleşecek.

Cumhuriyet’in 100. yılında yapılacak olan çalışmalarda Risale-i Nur perspektifinden adalet, meşveret, kanun hâkimiyeti ve hürriyet konularına ışık tutulmaya, Bediüzzaman’ın görüş ve yaklaşımları çerçevesinde Cumhuriyet’in gerçek manasıyla anlaşılmasına önemli katkılar sunulmaya çalışılacak.

MEHMET KARA – YASİR ÖZER

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