160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı sevindirdi

Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden Bitlis Jandarma Özel Hareket (JÖH) Tabur Komutanlığı görevlileri, 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı depremden 160 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Bitlis Valiliğinden açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'da görevlendirilen Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı görevlileri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi'nin enkazında arama ve tespit çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışmaları sonucunda depremden 160 saat sonra enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Aysima Baltacı, ambulansla hastaneye götürüldü. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerince Adıyaman'da kurulan sahra hastanesini ve farklı noktalarda hizmet veren acil müdahale ünitelerini ziyaret etti, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. AA

Okunma Sayısı: 262

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.