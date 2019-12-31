161 gazeteci yeni yıla cezaevinde girecek

Türkiye’de 21 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal, 2018 yılında bitti.

2 yıl 1 ay süren olağanüstü dönem bitse de; ülkede basın ve ifade hürriyeti alanında kısıtlamalar devam ediyor. Bu süreçte 300’den fazla gazeteci cezaevine girdi. Bir o kadarı yargılandı, hakim karşısına çıktı. Sayının bu kadar fazla olması ve güvenilir bilgi akışı olmaması dolayısıyla tam olarak kesin rakamlar ortaya konulamadı. Cezaevindeki gazetecilerin sesi olmak için oluşturulan Jailed Journos platformu, Türkiye’nin son 3 yılını açık kaynaklardan ve sosyal medya platformlarından tarayarak 2020 yılını cezaevinde karşılayacak olan medya çalışanların listeledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, cezaevindeki gazetecilerin yakınları ve çalışma arkadaşlarıyla görüştü. Ortaya çıkan listeye göre şu anda Türkiye’de 161 medya çalışanı yeni yıla cezaevinde girecek. Bu isimlerden 89’u haber yazan muhabirler, editörler, haber müdürleri, yayın koordinatörleri ve köşe yazarlarından oluşuyor.