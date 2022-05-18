17 bin göçmen gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, kentte son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında gözaltına alınan göçmenlerin sınırdışı edileceği bilgisi de yer aldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi.”

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