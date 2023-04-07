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7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

18 ili kapsayan siber dolandırıcılık operasyonu

07 Nisan 2023, Cuma 11:10
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 18 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kentte 22 ilçedeki 88 adrese, haklarında gözaltı kararı verilen 153 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Adana, Diyarbakır, Van ve Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

AA

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